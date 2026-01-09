Spiegel: Писториус намерен набрать в Бундесвер 20 тыс. добровольцев в 2026 году

Министр обороны Германии Борис Писториус планирует набрать до 20 тыс. добровольцев в 2026 году в рамках закона о новой модели военной службы в ФРГ.

Как передает Report, об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо министра депутатам Бундестага (парламента ФРГ) из фракций ХДС/ХСС и СДПГ.

В письме к фракциям правящей коалиции Писториус отмечает, что уже в первый год намерен привлечь 20 тыс. добровольцев для военной службы по новому закону. "Я убежден, что мы добьемся успеха", - говорится в послании. В нем Писториус излагает ключевые проекты своего министерства на 2026 год.

До сих пор министр, как отмечает журнал, воздерживался от упоминания определенного количества добровольцев, которых он планировал привлечь в первый год. Однако в ходе дискуссий блок ХДС/ХСС неоднократно требовал конкретных цифр. По мнению ХДС и ХСС, решение о том, жизнеспособна ли в значительной степени добровольная модель военной службы или необходимо возвращение к обязательному призыву, должно основываться на этих целевых показателях.

Цель в 20 тыс. добровольцев, как указывает Der Spiegel, является "амбициозной". В 2025 году Бундесверу (ВС ФРГ) удалось привлечь на службу лишь чуть более 12 тыс. юношей и девушек - значительно меньше, чем планировалось. Первоначально Писториус хотел достичь отметки в 15 тыс. добровольцев к концу 2025 года.

Глава Минобороны ФРГ, как замечает журнал, идет на политический риск. ХДС/ХСС неоднократно требовал проведения дебатов о возвращении воинской повинности к концу 2026 года. Если министр и его сотрудники не добьются своих целей к этому времени, ХДС/ХСС, вероятно, воспользуются этим как аргументом, резюмирует Der Spiegel.