Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Пезешкиан считает необходимым прислушаться к требованиям иранского народа

    В регионе
    • 09 января, 2026
    • 04:14
    Пезешкиан считает необходимым прислушаться к требованиям иранского народа

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал сотрудников силовых структур к максимальной сдержанности в отношении участников акций протеста, которые продолжаются более 10 дней по всей стране.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал Al-Araby.

    "Необходимо избегать любых насильственных действий и принуждения, - говорится в заявлении. - Следует проявлять максимальную сдержанность, придерживаться диалога, мирного общения и прислушиваться к требованиям иранского народа".

    Масштабные демонстрации состоялись 8 января в Тегеране, Тебризе и Мешхеде. В столице протестующие собрались на бульваре аятоллы Кашани, а также в районах Юсефабад и Азади. Они скандировали антиправительственные лозунги и требовали улучшения жизненных условий.

    Зарубежная оппозиция, которую возглавляет принц Реза Пехлеви, сын бывшего шаха, призвала в четверг к новым забастовкам и демонстрациям. По свидетельству телеканала Al-Araby, это самые масштабные протесты в исламской республике после волнений в 2022-2023 годах, последовавших за смертью 22-летней активистки Махсы Амини, которая была арестована полицией нравов за нарушение исламского дресс-кода для женщин.

    Нынешние уличные выступления начались 29 декабря 2025 года из-за сильного падения обменного курса иранского риала.

    Масуд Пезешкиан Иран акции протеста
    İran Prezidenti xalqın tələblərini dinləməyin vacib olduğunu bəyan edib

    Последние новости

    04:47

    В США из-за открытой пограничниками стрельбы пострадали два человека

    Другие страны
    04:14

    Пезешкиан считает необходимым прислушаться к требованиям иранского народа

    В регионе
    03:58

    Spiegel: Писториус намерен набрать в Бундесвер 20 тыс. добровольцев в 2026 году

    Другие страны
    03:26

    AP: Представители Дании и США обсудили заявления Трампа о Гренландии

    Другие страны
    03:03

    Россия нанесла массированные авиаудары по Украине

    Другие страны
    02:51

    Трамп допустил новые удары по Нигерии

    Другие страны
    02:23

    В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,3

    Другие страны
    01:58

    "Реал" и "Барселона" сыграют в матче за Суперкубок Испании по футболу

    Футбол
    01:40

    В многоэтажном жилом доме в Баку произошел пожар, есть пострадавший - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    Лента новостей