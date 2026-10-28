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    Эксперт: В Азербайджане может быть создан новый рынок для микрокредитов

    Финансы
    • 28 октября, 2026
    • 14:29
    Эксперт: В Азербайджане может быть создан новый рынок для микрокредитов

    В Азербайджане можно создать рынок ценных бумаг, обеспеченных микрокредитами.

    Как сообщает Report, об этом заявил эксперт в области микрофинансирования Пётр Корынски на 12-й Конференции по инвестициям и устойчивому развитию в микрофинансировании, организованной Общественным объединением "Азербайджанская ассоциация микрофинансирования" (AMFA) в Баку.

    По словам эксперта, ранее микрофинансовые организации Азербайджана привлекали иностранные инвестиции в валюте и выдавали за их счет кредиты заемщикам. Когда возникали макроэкономическая нестабильность или потрясения, заемщики сталкивались с трудностями при возврате средств. Восстановление сектора после подобных проблем заняло десять лет.

    "На самом деле этого не должно было происходить, но подобные случаи происходят всегда. Азербайджан - не первая страна, столкнувшаяся с подобными проблемами. Главный вывод в том, что финансирование как минимум должно привлекаться в местной валюте. Это важно, чтобы не допустить повторения произошедшего", - отметил Корынски.

    По его словам, в Азербайджане можно рассмотреть механизм, при котором микрофинансовые организации сначала выдают кредиты и в течение определенного периода, например трех месяцев, держат их в своих портфелях. Затем они продают 80% кредитов специализированной организации, которая объединяет их в пул и выпускает обеспеченные ими облигации для инвесторов.

    Корынски подчеркнул, что перед запуском такого механизма необходимо реализовать пилотный проект, оценить его техническую работу и подробнее изучить связанные с облигациями риски. После этого ценные бумаги можно будет предложить инвесторам.

    Кредитование Микрофинансирование Ценные бумаги
    Ekspert: "Azərbaycanda mikrokreditlər üçün yeni bazar yaradıla bilər"
    Expert: New microcredit market could be created in Azerbaijan
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