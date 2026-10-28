ADSEA: Из Ширванского канала будет подаваться вода в озеро Гаджигабул

Из Ширванского канала будет подаваться вода в озеро Гаджигабул.

Как передает корреспондент Report из Ширвана, об этом заявил представитель Агентства государственных водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Акиф Гулиев.

Он отметил, что на участке канала протяженностью 33-34 км проведены землеройные и землеукладочные работы, а на участке протяженностью 113 км выполнены бетонные работы: "В продолжение предусмотренных проектом строительных работ по Ширванскому оросительному каналу, на завершающем участке Ширванского оросительного канала на территории Гаджигабульского района для обеспечения экологического баланса предусматривается подача воды в озеро Гаджигабул в объеме 5 кубометров в секунду и восстановление экологического баланса на данной территории. Подобные проекты продолжают реализовываться в соответствии с соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева".

По его словам, подготовлена проектная документация и по Карабахскому оросительному каналу, который берет воду из Мингячевирского водохранилища.