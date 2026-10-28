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    ADSEA: Из Ширванского канала будет подаваться вода в озеро Гаджигабул

    Инфраструктура
    • 28 октября, 2026
    • 14:03
    ADSEA: Из Ширванского канала будет подаваться вода в озеро Гаджигабул

    Из Ширванского канала будет подаваться вода в озеро Гаджигабул.

    Как передает корреспондент Report из Ширвана, об этом заявил представитель Агентства государственных водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Акиф Гулиев.

    Он отметил, что на участке канала протяженностью 33-34 км проведены землеройные и землеукладочные работы, а на участке протяженностью 113 км выполнены бетонные работы: "В продолжение предусмотренных проектом строительных работ по Ширванскому оросительному каналу, на завершающем участке Ширванского оросительного канала на территории Гаджигабульского района для обеспечения экологического баланса предусматривается подача воды в озеро Гаджигабул в объеме 5 кубометров в секунду и восстановление экологического баланса на данной территории. Подобные проекты продолжают реализовываться в соответствии с соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева".

    По его словам, подготовлена проектная документация и по Карабахскому оросительному каналу, который берет воду из Мингячевирского водохранилища.

    Госагентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Карабах
    ADSEA: Şirvan kanalından Hacıqabul gölünə su axıdılacaq
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