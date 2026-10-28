Ширванский канал позволит расширить орошаемые площади более чем на 100 тыс. га

Посредством Ширванского оросительного канала планируется ввести в сельскохозяйственный оборот более 100 тыс. га посевных площадей.

Как сообщает корреспондент Report из Ширвана, об этом сказал журналистам представитель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Акиф Гулиев.

Он отметил, что фермерам предлагается внедрять на этих площадях современные системы орошения:

"На площадях, где применяется этот метод, урожайность более чем вдвое выше, чем при использовании других методов, а экономия воды составляет не менее 40–50%".

Гулиев отметил, что в настоящее время в Азербайджане орошается 1,5 млн гектаров земель, на долю которых приходится 90% производимой в стране сельскохозяйственной продукции:

"Фермерам рекомендуется проводить вспашку через 5-10 дней после уборки зерновых. Это касается как зерновых, так и других сельскохозяйственных культур".