"Нафтогаз" Украины и Госдеп США договорились о партнерстве в нефтегазовом секторе

Крупнейшая нефтегазовая компания Украины "Нафтогаз" и Государственный департамент США договорились о партнерстве в нефтегазовом секторе и подписали меморандум о сотрудничестве.

Как передает Report, об этом сообщил глава правления "Нафтогаз" Сергей Федоренко в соцсетях.

По его словам, документ расширяет сотрудничество и открывает для Украины новые возможности для привлечения американских инвестиций.

"Документ создает основу для привлечения американских компаний, их технологий и опыта к проектам, которые позволят увеличить добычу и повысить эффективность работы отрасли", - отметил Федоренко.

Он подчеркнул, что американские компании обладают уникальными технологиями, опытом и возможностями для инвестирования.

"Мы ценим партнерство с американским бизнесом и заинтересованы в совместных проектах, которые выведут наши отношения на новый уровень. Мы благодарны Государственному департаменту США за понимание и развитие деловых отношений", - говорится в сообщении.

Следующим шагом станет привлечение потенциальных инвесторов к переговорам и преобразование сотрудничества в конкретные инвестиционные проекты, добавил он.