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    "Нафтогаз" Украины и Госдеп США договорились о партнерстве в нефтегазовом секторе

    Другие страны
    • 28 октября, 2026
    • 14:34
    Нафтогаз Украины и Госдеп США договорились о партнерстве в нефтегазовом секторе

    Крупнейшая нефтегазовая компания Украины "Нафтогаз" и Государственный департамент США договорились о партнерстве в нефтегазовом секторе и подписали меморандум о сотрудничестве.

    Как передает Report, об этом сообщил глава правления "Нафтогаз" Сергей Федоренко в соцсетях.

    По его словам, документ расширяет сотрудничество и открывает для Украины новые возможности для привлечения американских инвестиций.

    "Документ создает основу для привлечения американских компаний, их технологий и опыта к проектам, которые позволят увеличить добычу и повысить эффективность работы отрасли", - отметил Федоренко.

    Он подчеркнул, что американские компании обладают уникальными технологиями, опытом и возможностями для инвестирования.

    "Мы ценим партнерство с американским бизнесом и заинтересованы в совместных проектах, которые выведут наши отношения на новый уровень. Мы благодарны Государственному департаменту США за понимание и развитие деловых отношений", - говорится в сообщении.

    Следующим шагом станет привлечение потенциальных инвесторов к переговорам и преобразование сотрудничества в конкретные инвестиционные проекты, добавил он.

    Сергей Федоренко Госдепартамент США Нафтогаз Украина
    Naftogaz, US State Department agree on partnership in oil and gas sector
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