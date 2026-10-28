"Нафтогаз" Украины и Госдеп США договорились о партнерстве в нефтегазовом секторе
- 28 октября, 2026
- 14:34
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Крупнейшая нефтегазовая компания Украины "Нафтогаз" и Государственный департамент США договорились о партнерстве в нефтегазовом секторе и подписали меморандум о сотрудничестве.
Как передает Report, об этом сообщил глава правления "Нафтогаз" Сергей Федоренко в соцсетях.
По его словам, документ расширяет сотрудничество и открывает для Украины новые возможности для привлечения американских инвестиций.
"Документ создает основу для привлечения американских компаний, их технологий и опыта к проектам, которые позволят увеличить добычу и повысить эффективность работы отрасли", - отметил Федоренко.
Он подчеркнул, что американские компании обладают уникальными технологиями, опытом и возможностями для инвестирования.
"Мы ценим партнерство с американским бизнесом и заинтересованы в совместных проектах, которые выведут наши отношения на новый уровень. Мы благодарны Государственному департаменту США за понимание и развитие деловых отношений", - говорится в сообщении.
Следующим шагом станет привлечение потенциальных инвесторов к переговорам и преобразование сотрудничества в конкретные инвестиционные проекты, добавил он.