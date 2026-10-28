Завтра в Анкаре состоится заседание СМИД ОТГ
Внешняя политика
- 28 октября, 2026
- 14:23
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Завтра в Анкаре в рамках 13-го саммита Организации тюркских государств (ОТГ) состоится заседание Совета министров иностранных дел стран ОТГ.
Как сообщили турецкому бюро Report в пресс-службе Министерства иностранных дел Турции, главы МИД стран ОТГ соберутся на заседание Совета в пятый раз в этом году.
В рамках мероприятия ожидается проведение консультаций по сферам сотрудничества в рамках ОТГ и работ по институционализации организации.
Отметим, что 29-30 октября в Анкаре состоится 13-й саммит ОТГ.
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