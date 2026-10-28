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    Завтра в Анкаре состоится заседание СМИД ОТГ

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2026
    • 14:23
    Завтра в Анкаре состоится заседание СМИД ОТГ

    Завтра в Анкаре в рамках 13-го саммита Организации тюркских государств (ОТГ) состоится заседание Совета министров иностранных дел стран ОТГ.

    Как сообщили турецкому бюро Report в пресс-службе Министерства иностранных дел Турции, главы МИД стран ОТГ соберутся на заседание Совета в пятый раз в этом году.

    В рамках мероприятия ожидается проведение консультаций по сферам сотрудничества в рамках ОТГ и работ по институционализации организации.

    Отметим, что 29-30 октября в Анкаре состоится 13-й саммит ОТГ.

    Организация тюркских государств (ОТГ)
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