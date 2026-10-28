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    Sabah Ankarada TDT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası keçiriləcək

    Xarici siyasət
    • 28 oktyabr, 2026
    • 14:03
    Sabah Ankarada TDT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası keçiriləcək

    Ankarada oktyabrın 29-da Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası keçiriləcək.

    "Report"un Türkiyə bürosuna Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat Xidmətindən verilən məlumata görə, XIII TDT Zirvə görüşü çərçivəsində təşkil olunacaq bu iclasla təşkilata üzv ölkələrin xarici işlər nazirləri cari ildə Şuranın iclasında beşinci dəfə bir araya gələcəklər.

    TDT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında təşkilat daxilində əməkdaşlıq sahələri üzrə məsləhətləşmələrin və təşkilatın institusionallaşdırılması istiqamətində işlərin aparılması gözlənilir.

    Qeyd edək ki, oktyabrın 29-30-da Ankarada Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) 13-cü Zirvə Görüşü keçiriləcək.

    Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Türkiyə XİN Ankara
    Завтра в Анкаре состоится заседание СМИД ОТГ
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