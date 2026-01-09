В Баку в жилом доме произошел пожар.

Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован в многоэтажном жилом доме, расположенном недалеко от станции метро "Ази Асланов".

В связи с пожаром на место происшествия были направлены живая сила и техника Государственной противопожарной службы Министерства чрезвычайных ситуаций Азербайджана.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по тушению возгорания. По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование.