В Баку в жилом доме произошел пожар
Происшествия
- 09 января, 2026
- 00:58
В Баку в жилом доме произошел пожар.
Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован в многоэтажном жилом доме, расположенном недалеко от станции метро "Ази Асланов".
В связи с пожаром на место происшествия были направлены живая сила и техника Государственной противопожарной службы Министерства чрезвычайных ситуаций Азербайджана.
В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по тушению возгорания. По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование.
Последние новости
00:58
В Баку в жилом доме произошел пожарПроисшествия
00:51
СМИ: Военные Дании обязаны сразу же открывать огонь в случае вторженияДругие страны
00:20
Трамп допустил выбор между контролем США над Гренландией и сохранением НАТОДругие страны
00:01
СМИ: Число погибших в ходе акций протеста в Иране превысило 46 человекВ регионе
23:45
Министра обороны Йемена сняли с должностиДругие страны
23:39
В Кривом Роге из-за ударов ВС РФ более 115 тыс. абонентов остались без света - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
23:26
Трамп: Куба висит на волоскеДругие страны
23:11
Уиткофф и Кушнер передали Дмитриеву мирный план, согласованный с УкраинойДругие страны
23:08