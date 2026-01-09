Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Баку в жилом доме произошел пожар

    Происшествия
    • 09 января, 2026
    • 00:58
    В Баку в жилом доме произошел пожар

    В Баку в жилом доме произошел пожар.

    Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован в многоэтажном жилом доме, расположенном недалеко от станции метро "Ази Асланов".

    В связи с пожаром на место происшествия были направлены живая сила и техника Государственной противопожарной службы Министерства чрезвычайных ситуаций Азербайджана.

    В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по тушению возгорания. По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование.

    Bakıda yaşayış binasında yanğın başlayıb

