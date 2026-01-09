İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Bakıda yaşayış binasında yanğın başlayıb

    Bakıda yaşayış binasında yanğın başlayıb

    Hadisə
    • 09 yanvar, 2026
    • 00:43
    Bakıda yaşayış binasında yanğın başlayıb

    Bakı şəhərində yaşayış binasında yanğın başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə metronun "Həzi Aslanov" stansiyasının yaxınlığında yerləşən hündürmərtəbəli yaşayış binasında qeydə alınıb.

    Yanğınla əlaqədar əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin canlı qüvvəsi və texnikaları cəlb olunub.

    Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində operativ tədbirlər görülür. Hadisənin səbəbləri ilə bağlı araşdırma aparılır.

    bina yanğınsöndürən
    В Баку в жилом доме произошел пожар

