Bakıda yaşayış binasında yanğın başlayıb
Hadisə
- 09 yanvar, 2026
- 00:43
Bakı şəhərində yaşayış binasında yanğın başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, hadisə metronun "Həzi Aslanov" stansiyasının yaxınlığında yerləşən hündürmərtəbəli yaşayış binasında qeydə alınıb.
Yanğınla əlaqədar əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin canlı qüvvəsi və texnikaları cəlb olunub.
Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində operativ tədbirlər görülür. Hadisənin səbəbləri ilə bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
00:43
Bakıda yaşayış binasında yanğın başlayıbHadisə
00:38
Tramp Qrenlandiya ilə NATO arasında seçim etməli ola biləcəyini etiraf edibDigər ölkələr
00:16
Yəmənin müdafiə naziri vəzifəsindən azad edilibDigər ölkələr
23:54
Tramp: Kuba çətin vəziyyətdədirDigər ölkələr
23:53
Rusiyanın hava hücumundan sonra Krivoy Roqda 115 mindən çox abonent işıqsız qalıb - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
23:51
İranda hakimiyyətə qarşı keçirilən etiraz aksiyalarında ölənlərin sayı artıbRegion
23:45
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Göyçə gölü və Zəngəzur resursları qayıdış müzakirələrinin mərkəzindəDaxili siyasət
23:24
ABŞ Ukraynaya Rusiyanın mümkün hava hücumu barədə xəbərdarlıq edibDigər ölkələr
23:22