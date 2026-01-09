Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    AP: Представители Дании и США обсудили заявления Трампа о Гренландии

    Другие страны
    • 09 января, 2026
    • 03:26
    Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен и представитель Гренландии в Вашингтоне Якоб Исбосетсен встретились с сотрудниками Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

    Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство Associated Press (AP).

    По словам его источников из числа должностных лиц Дании, на состоявшихся консультациях обсуждались заявления американского президента Дональда Трампа о необходимости присоединения Гренландии к США. Как уточняется в публикации, Серенсен и Исбосетсен пытаются убедить американских законодателей и ключевых сотрудников вашингтонской администрации не поддерживать призывы к этому.

    По сведениям агентства, на этой неделе Серенсен и Исбосетсен проведут встречи с членами Конгресса США. На следующей неделе госсекретарь США Марко Рубио встретится с должностными лицами Дании.

    Дания Дональд Трамп США Гренландия
    Danimarka və ABŞ rəsmiləri Trampın Qrenlandiya ilə bağlı açıqlamalarını müzakirə ediblər

