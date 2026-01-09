İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Danimarka və ABŞ rəsmiləri Trampın Qrenlandiya ilə bağlı açıqlamalarını müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    • 09 yanvar, 2026
    • 03:45
    Danimarka və ABŞ rəsmiləri Trampın Qrenlandiya ilə bağlı açıqlamalarını müzakirə ediblər

    Danimarkanın ABŞ-dakı səfiri Yesper Meller Serensen və Qrenlandiyanın Vaşinqtondakı nümayəndəsi Yakob İsbosetsen Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri ilə görüşüblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" (AP) agentliyi məlumat yayıb.

    Mənbələr bildirib ki, məsləhətləşmələrdə ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qrenlandiyanın Amerikaya qoşulmasının zəruriliyi ilə bağlı açıqlamaları müzakirə olunub.

    Qeyd edilib ki, Serensen və İsbosetsen ABŞ qanunvericilərini və Vaşinqton administrasiyasının əas rəsmilərini bu cür çağırışları dəstəkləməməyə inandırmağa çalışıblar.

    Agentliyin məlumatına görə, diplomatlar bu həftə ABŞ Konqresinin üzvləri ilə görüşəcəklər. Gələn həftə ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Danimarka rəsmilərini qəbul edəcək.

    ABŞ Danimarka Qrelandiya
    AP: Представители Дании и США обсудили заявления Трампа о Гренландии

    Son xəbərlər

    04:10

    İran Prezidenti xalqın tələblərini dinləməyin vacib olduğunu bəyan edib

    Region
    03:45

    Danimarka və ABŞ rəsmiləri Trampın Qrenlandiya ilə bağlı açıqlamalarını müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    03:07

    ABŞ Nigeriyaya yenidən zərbələr endirə bilər

    Digər ölkələr
    02:40

    Kiyevə növbəti dəfə kütləvi raket və dron hücumu edilir

    Digər ölkələr
    02:24

    Tacikistanda zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    02:17

    İspaniya Superkubokunun finalçıları məlum olub

    Futbol
    02:12

    Tramp Maduronu əfv etmək niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    01:34

    KİV: Danimarka ordusu müdaxilə halında dərhal atəş açmağa borcludur

    Digər ölkələr
    01:18
    Video

    Bakıda yaşayış binasında yanğın olub, xəsarət alan var - Yenilənib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti