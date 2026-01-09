"Реал" и "Барселона" сыграют в матче за Суперкубок Испании по футболу
Футбол
- 09 января, 2026
- 01:58
"Реал" со счетом 2:1 обыграл "Атлетико" в полуфинальном матче Суперкубка Испании по футболу.
Как передает Report, турнир проходит в Саудовской Аравии.
У победителей голы забили Федерико Вальверде (2-я минута) и Родриго (55). В составе проигравших единственный гол на счету Александра Сёрлота (59).
В финале "Реал" сыграет против "Барселоны", которая ранее победила "Атлетик" (5:0). Встреча пройдет 11 января.
