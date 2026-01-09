Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    "Реал" и "Барселона" сыграют в матче за Суперкубок Испании по футболу

    Футбол
    • 09 января, 2026
    • 01:58
    "Реал" со счетом 2:1 обыграл "Атлетико" в полуфинальном матче Суперкубка Испании по футболу.

    Как передает Report, турнир проходит в Саудовской Аравии.

    У победителей голы забили Федерико Вальверде (2-я минута) и Родриго (55). В составе проигравших единственный гол на счету Александра Сёрлота (59).

    В финале "Реал" сыграет против "Барселоны", которая ранее победила "Атлетик" (5:0). Встреча пройдет 11 января.

    ФК "Реал" ФК "Барселона" Суперкубок Испании футбол
    İspaniya Superkubokunun finalçıları məlum olub

