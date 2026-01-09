В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,3 Другие страны

"Реал" и "Барселона" сыграют в матче за Суперкубок Испании по футболу Футбол

В многоэтажном жилом доме в Баку произошел пожар, есть пострадавший - ОБНОВЛЕНО Происшествия

NYT: Трамп не собирается помиловать Мадуро Другие страны

СМИ: Военные Дании обязаны сразу же открывать огонь в случае вторжения Другие страны

Трамп допустил выбор между контролем США над Гренландией и сохранением НАТО Другие страны

СМИ: Число погибших в ходе акций протеста в Иране превысило 46 человек В регионе

Министра обороны Йемена сняли с должности Другие страны