İspaniya Superkubokunun finalçıları məlum olub
Futbol
- 09 yanvar, 2026
- 02:17
İspaniya Superkubokunun yarımfinal matçında "Real Madrid" "Atletiko Madrid"i 2:1 hesabı ilə məğlub edib.
"Report"un məlumatına görə, turnir Səudiyyə Ərəbistanında keçirilib.
Qələbə qollarını Federiko Valverde (2-ci dəqiqə) və Rodriqo (55) vurub. "Atletiko Madrid"dən isə Aleksandr Sörlot (59) fərqlənib.
Finalda "Real Madrid" əvvəllər "Atletik Bilbao"nu 5-0 hesabı ilə məğlub etmiş "Barselona" ilə qarşılaşacaq. Qarşılaşma yanvarın 11-də keçiriləcək.
