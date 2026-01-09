İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    İspaniya Superkubokunun finalçıları məlum olub

    Futbol
    • 09 yanvar, 2026
    • 02:17
    İspaniya Superkubokunun finalçıları məlum olub

    İspaniya Superkubokunun yarımfinal matçında "Real Madrid" "Atletiko Madrid"i 2:1 hesabı ilə məğlub edib.

    "Report"un məlumatına görə, turnir Səudiyyə Ərəbistanında keçirilib.

    Qələbə qollarını Federiko Valverde (2-ci dəqiqə) və Rodriqo (55) vurub. "Atletiko Madrid"dən isə Aleksandr Sörlot (59) fərqlənib.

    Finalda "Real Madrid" əvvəllər "Atletik Bilbao"nu 5-0 hesabı ilə məğlub etmiş "Barselona" ilə qarşılaşacaq. Qarşılaşma yanvarın 11-də keçiriləcək.

    İspaniya Superkubok Futbol
    "Реал" и "Барселона" сыграют в матче за Суперкубок Испании по футболу

    Son xəbərlər

    02:40

    Kiyevə növbəti dəfə kütləvi raket və dron hücumu edilir

    Digər ölkələr
    02:24

    Tacikistanda zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    02:17

    İspaniya Superkubokunun finalçıları məlum olub

    Futbol
    02:12

    Tramp Maduronu əfv etmək niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    01:34

    KİV: Danimarka ordusu müdaxilə halında dərhal atəş açmağa borcludur

    Digər ölkələr
    01:18
    Video

    Bakıda yaşayış binasında yanğın olub, xəsarət alan var - Yenilənib

    Hadisə
    00:38

    Tramp Qrenlandiya ilə NATO arasında seçim etməli ola biləcəyini etiraf edib

    Digər ölkələr
    00:16

    Yəmənin müdafiə naziri vəzifəsindən azad edilib

    Digər ölkələr
    23:54

    Tramp: Kuba çətin vəziyyətdədir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti