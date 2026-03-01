İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Pezeşkian: Xameneinin ölümünün qisası alınacaq

    Region
    • 01 mart, 2026
    • 15:22
    Pezeşkian: Xameneinin ölümünün qisası alınacaq
    Məsud Pezeşkian

    İran Ali rəhbər Əli Xameneinin ölümünün qisasını almağı özünün hüququ bilir.

    "Report" "Al Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, bunu İran Prezidenti Məsud Pezeşkian bəyan edib.

    "İran İslam Respublikası ədalətin və qisasın təmin edilməsini borc və qanuni haqq hesab edir, biz bu öhdəliyi yerinə yetirmək üçün bütün mümkün səyləri göstərəcəyik", - o deyib.

    İran hakimiyyəti bazar gününə keçən gecə Xameneinin ölümünü təsdiqləyib. İsrailin Müdafiə Ordusu isə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb.

    Xameneinin qisası Pezeşkian İsrail Müdafiə Ordusu
    Пезешкиан заявил, что Тегеран отомстит за гибель Хаменеи
    Iranian president says revenge is country's "right and duty"

