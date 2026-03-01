Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Пезешкиан заявил, что Тегеран отомстит за гибель Хаменеи

    Пезешкиан заявил, что Тегеран отомстит за гибель Хаменеи

    Иран считает себя вправе отомстить за гибель руководителя страны аятоллы Али Хаменеи.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Jazeera, об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.

    "Исламская Республика Иран считает долгом и законным правом добиваться справедливости и возмездия (...), мы приложим все возможные усилия для того, чтобы выполнить это обязательство", - сказал он.

    Власти Ирана в ночь на воскресенье подтвердили, что "Хаменеи принял мученическую смерть". Ответственность за операцию уже взяла на себя Армия обороны Израиля.

