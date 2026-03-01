Пезешкиан заявил, что Тегеран отомстит за гибель Хаменеи
В регионе
- 01 марта, 2026
- 13:53
Иран считает себя вправе отомстить за гибель руководителя страны аятоллы Али Хаменеи.
Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Jazeera, об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.
"Исламская Республика Иран считает долгом и законным правом добиваться справедливости и возмездия (...), мы приложим все возможные усилия для того, чтобы выполнить это обязательство", - сказал он.
Власти Ирана в ночь на воскресенье подтвердили, что "Хаменеи принял мученическую смерть". Ответственность за операцию уже взяла на себя Армия обороны Израиля.
Последние новости
14:34
Фото
Граждане Китая эвакуированы из Ирана в Азербайджан - ОБНОВЛЕНОВ регионе
14:25
Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в регионеВнешняя политика
14:13
Аятолла Алиреза Арафи вошел в руководящий совет Ирана - ОБНОВЛЕНОВ регионе
14:12
ЦАХАЛ заявил о ликвидации 40 иранских командировДругие страны
14:04
Фото
КСИР: Ормузский пролив открыт только для флота Ирана и КитаяВ регионе
13:53
Пезешкиан заявил, что Тегеран отомстит за гибель ХаменеиВ регионе
13:47
Посол Иордании в Иране поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуацииВнешняя политика
13:43
Лариджани пообещал нанести мощный удар по позициям США и ИзраиляВ регионе
13:37