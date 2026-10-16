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    ММ утвердил в I чтении законопроект о званиях для военнослужащих запаса медслужбы

    Милли Меджлис
    • 16 октября, 2026
    • 12:24
    ММ утвердил в I чтении законопроект о званиях для военнослужащих запаса медслужбы

    Милли Меджлис Азербайджана одобрил в первом чтении поправки, предусматривающие единый порядок присвоения специальных званий военнослужащим запаса, назначаемым на должности в пенитенциарной и медицинской службах органов юстиции.

    Как передает Report, изменения предусмотрены в закон "О прохождении службы в органах юстиции".

    Проект вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании осенней сессии парламента.

    Отмечается, что в результате изменения вопросы присвоения специальных званий гражданам, находящимся в резерве Вооруженных сил Азербайджана, и офицерам запаса, назначаемым на должности в медицинской службе, будут регулироваться на основе единого правового подхода.

    Предлагаемые поправки включают военнослужащих в состав работников медицинской службы и определяют учреждения, в которых они проходят службу. Тем самым более четко определяются правовой статус военнослужащих в медицинской службе и правовые основы их деятельности.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
    Ehtiyatda olan hərbçilərin tibb sahəsində xüsusi rütbələri ilə bağlı qanun layihəsi I oxunuşda təsdiqlənib
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