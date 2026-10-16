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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    В Азербайджане задержали шестерых иностранцев при попытке пересечь границу

    Происшествия
    • 16 октября, 2026
    • 12:36
    В Азербайджане задержали шестерых иностранцев при попытке пересечь границу

    Задержаны иностранцы, пытавшиеся нарушить государственную границу Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС), в зоне ответственности пограничного отряда "Закатала" сотрудниками погранслужбы при попытке пересечь границу из Грузии в Азербайджан был задержан один гражданин Палестины.

    В зоне ответственности пограничного отряда "Шамкир" при попытке пересечь границу из Азербайджана в Грузию задержаны трое граждан Афганистана и двое граждан Алжира.

    По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

    В Азербайджане задержали шестерых иностранцев при попытке пересечь границу
    В Азербайджане задержали шестерых иностранцев при попытке пересечь границу
    Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) Нелегальные мигранты
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    Azərbaycan sərhədini pozmağa cəhd göstərən xarici ölkə vətəndaşları saxlanılıb
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