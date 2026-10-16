В Азербайджане задержали шестерых иностранцев при попытке пересечь границу
Происшествия
- 16 октября, 2026
- 12:36
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Задержаны иностранцы, пытавшиеся нарушить государственную границу Азербайджана.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС), в зоне ответственности пограничного отряда "Закатала" сотрудниками погранслужбы при попытке пересечь границу из Грузии в Азербайджан был задержан один гражданин Палестины.
В зоне ответственности пограничного отряда "Шамкир" при попытке пересечь границу из Азербайджана в Грузию задержаны трое граждан Афганистана и двое граждан Алжира.
По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
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