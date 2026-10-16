В Азербайджане задержали шестерых иностранцев при попытке пересечь границу

Задержаны иностранцы, пытавшиеся нарушить государственную границу Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС), в зоне ответственности пограничного отряда "Закатала" сотрудниками погранслужбы при попытке пересечь границу из Грузии в Азербайджан был задержан один гражданин Палестины.

В зоне ответственности пограничного отряда "Шамкир" при попытке пересечь границу из Азербайджана в Грузию задержаны трое граждан Афганистана и двое граждан Алжира.

По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.