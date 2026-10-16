Бригады скорой помощи в Азербайджане оснастят планшетами и навигационными системами

Бригады скорой помощи в Азербайджане будут оснащены планшетами и навигационными системами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TƏBİB.

Отмечается, что новая система управления вызовами уже разработана и находится на этапе внедрения. Она позволит управлять вызовами через единую платформу, определять адреса на карте, отслеживать бригады в реальном времени и оперативнее направлять их на вызовы.

Планшеты обеспечат электронный прием вызовов и внесение данных о состоянии здоровья пациента, результатах обследования и оказанной помощи непосредственно на месте происшествия. Это позволит цифровизировать медицинскую документацию, оперативно передавать данные и укрепить преемственность медицинской помощи.

Через планшеты также планируется проводить телемедицинские консультации - в сложных клинических случаях бригады смогут дистанционно консультироваться с профильными специалистами.

С помощью аналитических инструментов на основе искусственного интеллекта анализируются география, интенсивность вызовов и плотность населения для оптимального размещения бригад, эффективного использования ресурсов и создания новых бригад и пунктов скорой помощи.

Водители машин скорой помощи будут обеспечены мобильными устройствами с навигационными системами - адреса вызовов будут автоматически передаваться в навигацию для определения оптимального маршрута.

Кроме того, в ближайшее время планируется привлечение международных экспертов и реализация проектов сотрудничества для изучения и применения передового зарубежного опыта.