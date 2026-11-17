Япония обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства
Другие страны
- 17 ноября, 2026
- 07:56
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В Министерстве обороны Японии обвинили Россию в нарушении воздушного пространства страны.
Как передает Report, cоответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
Согласно информации, два самолета в разное время между 4:07 и 4:12 по местному (23:07 - 23:12 понедельника по бакинскому) времени нарушили воздушное пространство страны в районе острова Окиносима (префектура Фукуока) в Японском море.
В связи с этим на перехват были подняты истребители Сил самообороны.
"Мы направили российскому правительству решительный протест по дипломатическим каналам и настоятельно потребовали принять меры для предотвращения повторения подобных инцидентов", - заявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми.
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