В Министерстве обороны Японии обвинили Россию в нарушении воздушного пространства страны.

Как передает Report, cоответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Согласно информации, два самолета в разное время между 4:07 и 4:12 по местному (23:07 - 23:12 понедельника по бакинскому) времени нарушили воздушное пространство страны в районе острова Окиносима (префектура Фукуока) в Японском море.

В связи с этим на перехват были подняты истребители Сил самообороны.

"Мы направили российскому правительству решительный протест по дипломатическим каналам и настоятельно потребовали принять меры для предотвращения повторения подобных инцидентов", - заявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми.