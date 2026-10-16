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    Azərbaycanda təcili tibbi yardım briqadaları planşet və naviqasiya sistemləri ilə təchiz olunacaq

    Sağlamlıq
    • 16 oktyabr, 2026
    • 12:09
    Azərbaycanda təcili tibbi yardım briqadaları planşet və naviqasiya sistemləri ilə təchiz olunacaq

    Azərbaycanda təcili tibbi yardım briqadaları planşet və naviqasiya sistemləri ilə təchiz olunacaq.

    Bu barədə "Report"a TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, yeni çağırış idarəetmə sistemi hazırlanıb və hazırda tətbiq mərhələsindədir.

    Sistem çağırışların vahid platforma üzərindən idarə olunmasına, ünvanların xəritə üzərində müəyyənləşdirilməsinə, təcili tibbi yardım briqadalarının real vaxt rejimində izlənilməsinə və çağırışlara daha operativ yönləndirilməsinə imkan verəcək.

    Yeniliklərdən biri də təcili tibbi yardım briqadalarının planşetlərlə təchiz olunmasıdır. Planşetlər vasitəsilə çağırışların elektron qaydada qəbulu, pasiyentin sağlamlıq vəziyyəti, müayinə nəticələri və göstərilən tibbi yardım barədə məlumatların birbaşa hadisə yerində elektron sistemə daxil edilməsi təmin olunacaq. Bu, tibbi sənədləşmənin rəqəmsallaşdırılmasına, məlumatların operativ ötürülməsinə və tibbi xidmətin davamlılığının gücləndirilməsinə şərait yaradacaq.

    Planşetlər vasitəsilə teletibbi konsultasiyaların aparılması da nəzərdə tutulur. Mürəkkəb klinik hallarda təcili tibbi yardım briqadaları müvafiq ixtisaslı həkimlərlə məsafədən konsilium keçirə biləcək. Bu imkan pasiyentlərin vəziyyətinin daha operativ qiymətləndirilməsinə və zəruri tibbi qərarların vaxtında qəbuluna dəstək verəcək.

    Eyni zamanda, süni intellekt əsaslı analitik alətlər vasitəsilə çağırışların coğrafi paylanması, intensivliyi və əhalinin sıxlığı təhlil edilərək briqadaların optimal yerləşdirilməsi, resurslardan səmərəli istifadə və yeni təcili tibbi yardım briqada və məntəqələrinin yaradılmasına başlanılmışdır.

    Bununla yanaşı, təcili tibbi yardım avtomobillərinin sürücüləri naviqasiya sistemli mobil cihazlarla təmin olunacaqlar. Çağırış ünvanları avtomatik olaraq naviqasiya sisteminə ötürüləcək və optimal hərəkət marşrutunun müəyyənləşdirilməsi mümkün olacaq. Bu yenilik briqadaların hadisə yerinə daha sürətli çatmasına şərait yaradacaq.

    Sahə üzrə ən uğurlu xarici təcrübələrin öyrənilməsi və tətbiqi üçün beynəlxalq ekspertlərin cəlbi və əməkdaşlıq layihələrinin icrası da yaxın günlərdə nəzərdə tutulur.

    TƏBİB-də rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi üzrə görülən hazırlıq işlərinə dair yekun iclas keçirilib. İclasda yeni çağırış idarəetmə sisteminin tətbiqinə hazırlıq vəziyyəti, texnoloji həllərin funksionallığı, görülmüş işlərin nəticələri və növbəti mərhələdə həyata keçiriləcək tədbirlər müzakirə olunub.

    Təcili tibbi yardım heyətinin peşəkar hazırlığının gücləndirilməsi məqsədilə Yeni Klinikanın Tibbi Tədris-Simulyasiya Mərkəzində davamlı təlimlərin təşkili, eləcə də təcili tibbi yardım briqadası hadisə yerinə çatana qədər çağırış edən vətəndaşlara ilkin yardım üzrə təlimatların göndərilməsi xidmətin keyfiyyətinin daha da artırılmasına xidmət edəcək.

    Azərbaycanda təcili tibbi yardım briqadaları planşet və naviqasiya sistemləri ilə təchiz olunacaq
    Azərbaycanda təcili tibbi yardım briqadaları planşet və naviqasiya sistemləri ilə təchiz olunacaq
    Azərbaycanda təcili tibbi yardım briqadaları planşet və naviqasiya sistemləri ilə təchiz olunacaq
    Azərbaycanda təcili tibbi yardım briqadaları planşet və naviqasiya sistemləri ilə təchiz olunacaq
    Azərbaycanda təcili tibbi yardım briqadaları planşet və naviqasiya sistemləri ilə təchiz olunacaq
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