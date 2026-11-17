Бывший вынужденный переселенец: Мы возвращаемся в Джебраил с чувством гордости
- 17 ноября, 2026
- 07:38
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Мы возвращаемся на родную землю с чувством гордости.
Об этом в беседе с корреспондентом Report сказал житель села Солтанлы Джебраильского района Намиг Оруджов.
Он отметил, что мечтал об этом дне много лет.
"Спустя тридцать три года мы возвращаемся в наше село. Желаю от Всевышнего нашему президенту, благодаря ему мы дожили до этих дней. Да упокоит Аллах души наших шехидов, дарует крепкого здоровья гази. Мы в долгу перед ними на всю жизнь", - отметил Н. Оруджов.
Бывший вынужденный переселенец рассказал, что покинул Солтанлы в возрасте 23 лет.
"Сейчас я возвращаюсь в 57 лет. Вернувшись на родную землю, я займусь обустройством. Покидал я село с дочерью, сыном и супругой. Теперь возвращаюсь с супругой, детьми и четырьмя внуками", - добавил он.