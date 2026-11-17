Мы возвращаемся на родную землю с чувством гордости.

Об этом в беседе с корреспондентом Report сказал житель села Солтанлы Джебраильского района Намиг Оруджов.

Он отметил, что мечтал об этом дне много лет.

"Спустя тридцать три года мы возвращаемся в наше село. Желаю от Всевышнего нашему президенту, благодаря ему мы дожили до этих дней. Да упокоит Аллах души наших шехидов, дарует крепкого здоровья гази. Мы в долгу перед ними на всю жизнь", - отметил Н. Оруджов.

Бывший вынужденный переселенец рассказал, что покинул Солтанлы в возрасте 23 лет.

"Сейчас я возвращаюсь в 57 лет. Вернувшись на родную землю, я займусь обустройством. Покидал я село с дочерью, сыном и супругой. Теперь возвращаюсь с супругой, детьми и четырьмя внуками", - добавил он.