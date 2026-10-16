Глава АПБА опроверг сообщения о сертификации домашних консервов

Большинство случаев пищевых отравлений происходит в бытовых условиях из-за неправильного обращения с продуктами и несоблюдения правил пищевой безопасности.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли.

По его словам, информация о том, что агентство намерено ввести обязательную сертификацию консервов домашнего производства, не соответствует действительности. Государственная программа всего лишь предусматривает соблюдение санитарно-гигиенических требований при изготовлении таких продуктов.

Тахмазли отметил, что, если домашняя продукция предназначена для массового потребления, она должна быть правильно упакована и маркирована, а на этикетке необходимо указывать условия хранения и срок годности.