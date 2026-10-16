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    Глава АПБА опроверг сообщения о сертификации домашних консервов

    АПК
    • 16 октября, 2026
    • 12:23
    Глава АПБА опроверг сообщения о сертификации домашних консервов

    Большинство случаев пищевых отравлений происходит в бытовых условиях из-за неправильного обращения с продуктами и несоблюдения правил пищевой безопасности.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли.

    По его словам, информация о том, что агентство намерено ввести обязательную сертификацию консервов домашнего производства, не соответствует действительности. Государственная программа всего лишь предусматривает соблюдение санитарно-гигиенических требований при изготовлении таких продуктов.

    Тахмазли отметил, что, если домашняя продукция предназначена для массового потребления, она должна быть правильно упакована и маркирована, а на этикетке необходимо указывать условия хранения и срок годности.

    Гошгар Тахмазли Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА)
    AQTA sədri ev şəraitində hazırlanan konservlərlə bağlı yanlış iddialara aydınlıq gətirib
    44 - Tezliklə
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