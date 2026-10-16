Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Парламент одобрил в первом чтении новые правила работы в условиях сильного ветра

    Милли Меджлис
    • 16 октября, 2026
    • 12:30
    Парламент одобрил в первом чтении новые правила работы в условиях сильного ветра

    Милли Меджлис принял в первом чтении поправки в Трудовой кодекс, регулирующие работу сотрудников в ветреную погоду.

    Как сообщает Report, согласно законопроекту, при работе на открытых площадках сотрудникам будут предоставляться перерывы, а работы при необходимости будут приостанавливаться.

    Кроме того, при силе ветра от 6 до 8 баллов (от 10,8 – 20,8 м/с – ред.) эксплуатация наземных кранов будет разрешена только в случаях, предусмотренных их техническими паспортами. При ветре силой более 8 баллов все работы с такими кранами должны быть остановлены.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Трудовой кодекс Штормовой ветер
    Küləkli hava şəraitində işçilərin yeni qaydalarla işlədilməsi haqqında tənzimləmə I oxunuşda qəbul edilib
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