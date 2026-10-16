Сформирован новый состав Правления Совета прессы
- 16 октября, 2026
- 12:36
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На IX Съезде журналистов Азербайджана сформирован новый состав Правления Совета прессы (СП).
Как сообщает Report, в Правление входят 23 человека, избираемых посредством голосования.
Состав Правления СП, избранный из числа журналистов:
Гаджибей Гейдарли – сайт Azxeber.com;
Орхан Амашов – AnewZ;
Саадет Мамедова – ATV;
Нуршан Гулиев – APA;
Вугар Рагимзаде – газета "İki sahil"
Эльшад Эйвазлы – Modern Media Qrupu;
Сейфеддин Гусейнли – "525-ci qəzet";
Галиб Ибрагимоглу – сайт Bakivaxti.az;
Фарид Шахбазлы – сайт Editor.az;
Эльчин Алыоглу – Информагентство Trend;
Анар Тахиров – сайт Bizim.media;
Вафа Гамзаева – Real TV
Эльмира Мусазаде – CBC
Гумбат Мусаев – первый заместитель главного редактора газеты "Xalq"
Вугар Зифероглу – БГУ, факультет журналистики;
Мушфиг Алескерли – Профсоюз журналистов;
Амина Юсифгызы – журналист-ветеран;
Бахруз Мамедзаде – Общественное объединение "Гази, семьи шехидов и ветераны сил специального назначения"
Аяз Мирзаев – Общественное объединение "Сеть журналистов Азербайджана"
Фарид Пардешунас – компания Technote Media;
Кёнуль Нифталиева – БГУ, факультет журналистики
Азер Хасрет – Bayraqdar Media
Егяна Гаджиева – Институт молодых демократов.