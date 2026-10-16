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    Сформирован новый состав Правления Совета прессы

    Медиа
    • 16 октября, 2026
    • 12:36
    Сформирован новый состав Правления Совета прессы

    На IX Съезде журналистов Азербайджана сформирован новый состав Правления Совета прессы (СП).

    Как сообщает Report, в Правление входят 23 человека, избираемых посредством голосования.

    Состав Правления СП, избранный из числа журналистов:

    Гаджибей Гейдарли – сайт Azxeber.com;

    Орхан Амашов – AnewZ;

    Саадет Мамедова – ATV;

    Нуршан Гулиев – APA;

    Вугар Рагимзаде – газета "İki sahil"

    Эльшад Эйвазлы – Modern Media Qrupu;

    Сейфеддин Гусейнли – "525-ci qəzet";

    Галиб Ибрагимоглу – сайт Bakivaxti.az;

    Фарид Шахбазлы – сайт Editor.az;

    Эльчин Алыоглу – Информагентство Trend;

    Анар Тахиров – сайт Bizim.media;

    Вафа Гамзаева – Real TV

    Эльмира Мусазаде – CBC

    Гумбат Мусаев – первый заместитель главного редактора газеты "Xalq"

    Вугар Зифероглу – БГУ, факультет журналистики;

    Мушфиг Алескерли – Профсоюз журналистов;

    Амина Юсифгызы – журналист-ветеран;

    Бахруз Мамедзаде – Общественное объединение "Гази, семьи шехидов и ветераны сил специального назначения"

    Аяз Мирзаев – Общественное объединение "Сеть журналистов Азербайджана"

    Фарид Пардешунас – компания Technote Media;

    Кёнуль Нифталиева – БГУ, факультет журналистики

    Азер Хасрет – Bayraqdar Media

    Егяна Гаджиева – Институт молодых демократов.

    Совет прессы Азербайджана IX съезд журналистов Азербайджана
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