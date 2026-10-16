Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin yeni tərkibi formalaşdırılıb
- 16 oktyabr, 2026
- 12:11
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Azərbaycan jurnalistlərinin IX qurultayında Mətbuat Şurası (MŞ) İdarə Heyətinin yeni tərkibi formalaşdırılıb.
"Report"un xəbərinə görə, səsvermə yolu ilə formalaşdırılan İdarə Heyətinin tərkibinə 23 nəfər daxildir.
MŞ İdarə Heyətinin jurnalistlər arasından seçilən üzvləri aşağıdakılardır:
Hacıbəy Heydərli – "Azxeber.com" saytı;
Orxan Amaşov – AnewZ;
Səadət Məmmədova – ATV;
Nurşən Quliyev – APA;
Vüqar Rəhimzadə - "İki sahil" qəzeti;
Elşad Eyvazlı – Modern Media Qrupu;
Seyfəddin Hüseynli – "525-ci qəzet";
Qalib İbrahimoğlu – "Bakivaxti.az" saytı;
Fərid Şahbazlı – "Editor.az" saytı;
Elçin Alıoğlu – "Trend" İA;
Anar Tahirov – "Bizim.media" saytı;
Vəfa Həmzəyeva - Real TV
Elmira Musazadə - CBC
Hümbət Musayev- Xalq qəzetinin baş redaktorunun birinci müavini
Vüqar Zifəroğlu – BDU, Jurnalistika fakültəsi;
Müşfiq Ələsgərli – Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqı;
Əminə Yusifqızı – Veteran jurnalist;
Bəhruz Məmmədzadə - "Xüsusi təyinatlıların qaziləri, şəhid ailələri və veteranları" İctimai Birliyi;
Ayaz Mirzəyev - Azərbaycan Jurnalistləri Şəbəkəsi İctimai Birliyi
Fərid Pərdəşünas - Technote Media Şirkəti;
Könül Niftəliyeva – BDU, Jurnalistika fakültəsi
Azər Həsrət – Bayraqdar Media
Yeganə Hacıyeva – Gənc Demokratlar İnstitutu.