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    Vüqar Zifəroğlu Mətbuat Şurasının yeni sədri seçilib

    Media
    • 16 oktyabr, 2026
    • 12:03
    Vüqar Zifəroğlu Mətbuat Şurasının yeni sədri seçilib

    Vüqar Zifəroğlu Azərbaycan Jurnalistlərinin IX Qurultayında Mətbuat Şurasının (MŞ) yeni sədri seçilib.

    "Report" xəbər verir ki, toplantıda Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin qərarı ilə sədr vəzifəsinə Vüqar Zifəroğlunun namizədliyi irəli sürülüb.

    O, səsvermənin yekunu olaraq quruma yeni sədr seçilib.

    Qeyd edək ki, Mətbuat Şurasının bundan əvvəlki sədri Rəşad Məcid olub.

    Rəşad Məcid Vüqar Zifəroğlu Azərbaycan jurnalistlərinin IX qurultayı Azərbaycan Mətbuat Şurası (AMŞ)
    Вугар Зифароглу избран новым председателем Совета прессы Азербайджана
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