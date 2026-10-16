Vüqar Zifəroğlu Mətbuat Şurasının yeni sədri seçilib
Media
- 16 oktyabr, 2026
- 12:03
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Vüqar Zifəroğlu Azərbaycan Jurnalistlərinin IX Qurultayında Mətbuat Şurasının (MŞ) yeni sədri seçilib.
"Report" xəbər verir ki, toplantıda Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin qərarı ilə sədr vəzifəsinə Vüqar Zifəroğlunun namizədliyi irəli sürülüb.
O, səsvermənin yekunu olaraq quruma yeni sədr seçilib.
Qeyd edək ki, Mətbuat Şurasının bundan əvvəlki sədri Rəşad Məcid olub.
Son xəbərlər
15:45
Ərdoğan Azərbaycanı Müstəqilliyin Bərpası Günü ilə əlaqədar təbrik edibXarici siyasət
15:37
Foto
"Şahinlərin Görüşü - 2026" təliminin iştirakçıları Hərbi Qənimətlər Parkında olublarHərbi
15:31
Ukrayna səfiri Azərbaycanı Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
15:20
Fransada etiraz aksiyaları zamanı 1800-dən çox şəxs saxlanılıb - yenilənibDigər ölkələr
15:17
Florian Virts "Barselona"ya keçmək istəyirFutbol
15:07
Xəbərdarlıq: Çaylardan sel keçəcək, dolu düşəcəkEkologiya
14:59
Latviya müstəqilliyin bərpasının 35-ci ildönümü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edibXarici siyasət
14:49
Misirin Təhlükəsizlik Şurası Səudiyyə Ərəbistanına yardım barədə qərar qəbul edibDigər ölkələr
14:32
Arif Əsədov: "Hələ əvvəlki "Qarabağ"ı görmürük, "Neftçi"də isə yaxşı mənada dəyişikliklər var"Futbol