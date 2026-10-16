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Вугар Зифароглу избран новым председателем Совета прессы Азербайджана на IX съезде журналистов страны.

Как сообщает Report, его кандидатура была выдвинута решением вновь избранного правления Совета.

По итогам голосования Зифароглу избран председателем организации.

Отметим, что ранее Совет прессы возглавлял Рашад Меджид.