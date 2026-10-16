В Армении от огнестрельного ранения погиб 16-летний подросток

16-летний подросток погиб от огнестрельного ранения в селе Нор Гехи Котайкской области Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом сообщает МВД страны.

Отмечается, что сигнал об инциденте поступил в ведомство вчера. По предварительным данным, один из местных жителей передал зарегистрированное на его имя охотничье ружье своему сыну, поручив ему и его другу перенести оружие в дом. В этот момент сын случайно произвел выстрел в сторону друга.

Отец и сын задержаны и доставлены в орган предварительного следствия. Заведено дело, ведется предварительное следствие.