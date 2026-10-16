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    В Армении от огнестрельного ранения погиб 16-летний подросток

    В регионе
    • 16 октября, 2026
    • 12:29
    В Армении от огнестрельного ранения погиб 16-летний подросток

    16-летний подросток погиб от огнестрельного ранения в селе Нор Гехи Котайкской области Армении.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом сообщает МВД страны.

    Отмечается, что сигнал об инциденте поступил в ведомство вчера. По предварительным данным, один из местных жителей передал зарегистрированное на его имя охотничье ружье своему сыну, поручив ему и его другу перенести оружие в дом. В этот момент сын случайно произвел выстрел в сторону друга.

    Отец и сын задержаны и доставлены в орган предварительного следствия. Заведено дело, ведется предварительное следствие.

    Огнестрельное ранение Армения
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