Определены налоговые обязательства нефтегазового сектора Азербайджана до 2031 года

Из установленного бюджетного обязательства Государственной налоговой службы на 2027 год в размере 18 млрд 430 млн манатов на долю нефтегазового сектора придутся 3 млрд 580 млн манатов. Из этой суммы 1 млрд 840 млн манатов обеспечит Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report, это нашло отражение в Среднесрочной рамочной программе расходов Министерства финансов на ближайшие четыре года.

Согласно документу, это на 8,2% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2026 год.

Прогнозируется, что SOCAR осуществит налоговые платежи в размере 1 млрд 820 млн манатов в 2028 году, 1 млрд 830 млн манатов в 2029 году и 1 млрд 850 млн манатов в 2030 году.

Кроме того, в следующем году в рамках проекта "Азери-Чираг-Гюнешли" предусматривается, что налог на прибыль по Соглашению о разделе продукции составит 320 млн манатов, что будет на 6,7% больше утвержденного прогноза на 2026 год. Ожидается, что налоговые поступления по данному направлению составят 320 млн манатов в 2028 году, 330 млн манатов в 2029 году и 340 млн манатов в 2030 году.

В то же время прогнозируется, что в 2027 году налог на прибыль по Соглашению о разделе продукции по проекту "Шахдениз" составит 1 млрд 420 млн манатов, что на 11,25% меньше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2026 год. Ожидается, что налоговые поступления по данному направлению составят 1 млрд манатов в 2028 году, 850 млн манатов в 2029 году и 700 млн манатов в 2030 году.