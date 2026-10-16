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    Azərbaycanın neft-qaz sektorunun 2031-ci ilə qədər vergi öhdəlikləri müəyyənləşib

    Energetika
    • 16 oktyabr, 2026
    • 12:00
    Azərbaycanın neft-qaz sektorunun 2031-ci ilə qədər vergi öhdəlikləri müəyyənləşib

    2027-ci ildə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin 18 milyard 430 milyon manat məbləğində müəyyən edilmiş büdcə öhdəliyinin 3 milyard 580 milyon manatı neft-qaz sektorunun payına düşməlidir ki, bunun da 1 milyard 840 milyon manatını Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) təmin etməli olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Maliyyə Nazirliyinin yaxın 4 il üçün açıqladığı Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsində əksini tapıb.

    Sənədə əsasən, bu, 2026-cı ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 8,2 % çoxdur.

    SOCAR-ın 2028-ci ildə 1 milyard 820 milyon manat, 2029-cu ildə 1 milyard 830 milyon manat, 2030-cu ildə isə 1 milyard 850 milyon manat vergi ödənişi həyata keçirəcəyi proqnozlaşdırılır.

    Bundan əlavə, gələn il "Azəri-Çıraq-Günəşli" layihəsi çərçivəsində Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişindən mənfəət vergisinin 320 milyon manat səviyyəsində olacağı nəzərdə tutulur. Bu rəqəm 2026-cı ilin təsdiq edilmiş proqnozundan 6,7 % çox olacaq. Həmin istiqamətdə vergi daxilolmalarının 2028-ci ildə 320 milyon manat, 2029-cu ildə 330 milyon manat, 2030-cu ildə isə 340 milyon manat təşkil edəcəyi gözlənilir.

    Eyni zamanda, 2027-ci ildə "Şahdəniz" layihəsi üzrə Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişindən mənfəət vergisinin 1 milyard 420 milyon manat məbləğində olacağı proqnozlaşdırılır. Bu, 2026-cı ilin təsdiq olunmuş proqnozuna nisbətən 11,25 % azdır. Bu istiqamətdə vergi daxilolmalarının 2028-ci ildə 1 milyard manat, 2029-cu ildə 850 milyon manat, 2030-cu ildə isə 700 milyon manat olacağı gözlənilir.

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Azəri-Çıraq-Günəşli layihəsi Şahdəniz layihəsi Dövlət büdcəsi Vergi ödənişi Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi
    Определены налоговые обязательства нефтегазового сектора Азербайджана до 2031 года
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