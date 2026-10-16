Парламент Азербайджана одобрил новые требования к экологическому мониторингу

Милли Меджлис Азербайджана одобрил в первом чтении поправки, предусматривающие обнародование отчетов об оценке воздействия на окружающую среду.

Как сообщает Report, проект изменений в законы "Об охране окружающей среды" и "Об оценке воздействия на окружающую среду" был рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании осенней сессии парламента.

Согласно документу, производственный мониторинг окружающей среды представляет собой систему наблюдения и исследования изменений, происходящих в вследствие хозяйственной деятельности.

Юридические лица, чья деятельность требует проведения оценки воздействия на окружающую среду, будут обязаны вести такой мониторинг. Тип используемых измерительных приборов должен быть утвержден, а сами приборы - пройти соответствующую проверку.

Ежегодный отчет о результатах производственного экологического мониторинга необходимо будет представлять уполномоченному органу не позднее 1 февраля следующего года.