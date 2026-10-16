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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Парламент Азербайджана одобрил новые требования к экологическому мониторингу

    Милли Меджлис
    • 16 октября, 2026
    • 12:20
    Парламент Азербайджана одобрил новые требования к экологическому мониторингу

    Милли Меджлис Азербайджана одобрил в первом чтении поправки, предусматривающие обнародование отчетов об оценке воздействия на окружающую среду.

    Как сообщает Report, проект изменений в законы "Об охране окружающей среды" и "Об оценке воздействия на окружающую среду" был рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании осенней сессии парламента.

    Согласно документу, производственный мониторинг окружающей среды представляет собой систему наблюдения и исследования изменений, происходящих в вследствие хозяйственной деятельности.

    Юридические лица, чья деятельность требует проведения оценки воздействия на окружающую среду, будут обязаны вести такой мониторинг. Тип используемых измерительных приборов должен быть утвержден, а сами приборы - пройти соответствующую проверку.

    Ежегодный отчет о результатах производственного экологического мониторинга необходимо будет представлять уполномоченному органу не позднее 1 февраля следующего года.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
    MM ətraf mühit hesabatlarının ictimai açıqlığına dair qanun layihəsini ilk oxunuşda qəbul edib
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