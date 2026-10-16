Парламент Азербайджана одобрил новые требования к экологическому мониторингу
- 16 октября, 2026
- 12:20
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Милли Меджлис Азербайджана одобрил в первом чтении поправки, предусматривающие обнародование отчетов об оценке воздействия на окружающую среду.
Как сообщает Report, проект изменений в законы "Об охране окружающей среды" и "Об оценке воздействия на окружающую среду" был рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании осенней сессии парламента.
Согласно документу, производственный мониторинг окружающей среды представляет собой систему наблюдения и исследования изменений, происходящих в вследствие хозяйственной деятельности.
Юридические лица, чья деятельность требует проведения оценки воздействия на окружающую среду, будут обязаны вести такой мониторинг. Тип используемых измерительных приборов должен быть утвержден, а сами приборы - пройти соответствующую проверку.
Ежегодный отчет о результатах производственного экологического мониторинга необходимо будет представлять уполномоченному органу не позднее 1 февраля следующего года.