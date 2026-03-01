İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanın 53 vətəndaşı İrandan təxliyə edilib

    Region
    • 01 mart, 2026
    • 14:40
    Azərbaycanın 53 vətəndaşı İrandan təxliyə edilib

    İrandan həm Azərbaycan, həm də digər ölkələrin vətəndaşlarının "Astara" sərhəd-keçid məntəqəsindən təxliyəsi davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, 28 fevral saat 08:00-dan 1 mart 14:00-dək Azərbaycanın 53 vətəndaşı İrandan təxliyə edilib.

    İrandan Azərbaycana 18 Səudiyyə Ərəbistanı vətəndaşı, Tacikistanın 5, İordaniyanın 4, Qətərin 3, İtaliyanın isə 1 vətəndaşının təhlükəsiz keçidi təmin olunub.

    Məlumat üçün bildirək ki, İrandan Azərbaycana 10 nəfərdən çox Çin vətəndaşının da təxliyəsi gözlənilir. Onlardan üçünün keçidi artıq həyata keçirilib.

    Azərbaycanın 53 vətəndaşı İrandan təxliyə edilib
    Azərbaycanın 53 vətəndaşı İrandan təxliyə edilib
    Azərbaycanın 53 vətəndaşı İrandan təxliyə edilib
    Azərbaycanın 53 vətəndaşı İrandan təxliyə edilib
    Azərbaycanın 53 vətəndaşı İrandan təxliyə edilib
    Azərbaycanın 53 vətəndaşı İrandan təxliyə edilib
    Azərbaycanın 53 vətəndaşı İrandan təxliyə edilib
    Azərbaycanın 53 vətəndaşı İrandan təxliyə edilib
    Azərbaycanın 53 vətəndaşı İrandan təxliyə edilib
    Azərbaycanın 53 vətəndaşı İrandan təxliyə edilib
    İran Azərbaycan vətəndaşları təxliyə
    С 28 февраля из Ирана эвакуированы 53 гражданина Азербайджана
    Foto
    53 Azerbaijani citizens evacuated from Iran

    Son xəbərlər

    15:09

    İsrailin Müdafiə Ordusu: İranın 40 komandiri zərərsizləşdirilib

    Digər ölkələr
    14:53
    Foto

    Çin, Polşa, Qətər vətəndaşları, BƏƏ diplomatları Azərbaycana təxliyə olunub – YENİLƏNİB-2

    Region
    14:40
    Foto

    Azərbaycanın 53 vətəndaşı İrandan təxliyə edilib

    Region
    14:30

    Qavi uzun fasilədən sonra "Barselona"ya qayıtmağa hazırlaşır

    Futbol
    14:27
    Foto

    Çin vətəndaşları İrandan Azərbaycana təxliyə olunur - YENİLƏNİB-5

    Region
    14:22

    Ceyhun Bayramov Abbas Əraqçiyə Əli Xameneinin və mülki insanların ölümü ilə bağlı başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    14:04
    Video

    Netanyahu: İranda minlərlə hədəfə zərbələr endirəcəyik

    Digər ölkələr
    13:57

    Azərbaycanın taekvondo millisi Özbəkistandakı təlim-məşq toplanışını başa vurub

    Fərdi
    13:55
    Foto

    Hörmüz boğazına ancaq İran və Çinin donanması buraxılır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti