С 28 февраля из Ирана эвакуированы 53 гражданина Азербайджана
В регионе
- 01 марта, 2026
- 14:49
Эвакуация граждан Азербайджана и других стран из Ирана через пограничный пункт пропуска "Астара" продолжается.
Как передает Report, с 08:00 28 февраля до 14:00 1 марта из Ирана были эвакуированы 53 гражданина Азербайджана.
Кроме того, обеспечен безопасный переход в Азербайджан 18 граждан Саудовской Аравии, 5 граждан Таджикистана, 4 граждан Иордании, 3 граждан Катара и 1 гражданина Италии.
Отметим, что также ожидается эвакуация из Ирана в Азербайджан более 10 граждан Китая. Трое из них уже пересекли границу.
