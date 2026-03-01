С 28 февраля из Ирана эвакуированы 53 гражданина Азербайджана

Эвакуация граждан Азербайджана и других стран из Ирана через пограничный пункт пропуска "Астара" продолжается.

Как передает Report, с 08:00 28 февраля до 14:00 1 марта из Ирана были эвакуированы 53 гражданина Азербайджана.

Кроме того, обеспечен безопасный переход в Азербайджан 18 граждан Саудовской Аравии, 5 граждан Таджикистана, 4 граждан Иордании, 3 граждан Катара и 1 гражданина Италии.

Отметим, что также ожидается эвакуация из Ирана в Азербайджан более 10 граждан Китая. Трое из них уже пересекли границу.