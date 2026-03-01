Hava zərbəsi nəticəsində İranın 12 hərbçisi öldürülüb
Region
- 01 mart, 2026
- 15:38
ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində İranın mərkəzi hissəsində 12 hərbçi öldürülüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ISNA məlumat yayıb.
Bildirilib ki, hərbçilər İsfahan vilayətinin Kaşan şəhərində vəzifə borclarını yerinə yetirərkən hava hücumuna məruz qalıblar.
