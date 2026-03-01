При авиаударах по Ирану погибли 12 военнослужащих
- 01 марта, 2026
- 15:41
В результате атак США и Израиля на центральную часть Ирана погибли 12 военнослужащих.
Как передает Report, об этом сообщает информацию агентство ISNA.
Отмечается, что во время авиаудара военные находились на посту в городе Кашан в провинции Исфахан.
