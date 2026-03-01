İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Futbol
    • 01 mart, 2026
    • 15:15
    Nikolas Cekson karyerasını Səudiyyə Ərəbistanında davam etdirə bilər

    İngiltərənin "Çelsi" klubunun hazırda "Bavariya"da (Almaniya) icarə əsasında forma geyinən hücumçusu Nikolas Cekson karyerasını Səudiyyə Ərəbistanında davam etdirə bilər.

    "Report" "Chelsea.News" portalına istinadən xəbər verir ki, seneqallı forvardın xidmətində əsas iddiaçı "Əl-Əhli" klubudur.

    Futbolçunu İtaliya, İspaniya və İngiltərə klubları da yaxından izləyir. "Bavariya" N.Ceksonu 2025-ci ilin sentyabrında "Çelsi"dən cari mövsümün sonunadək 16 milyon avroya icarəyə götürüb. Müqaviləyə oyunçunun 65 milyon avroya birdəfəlik transfer edilməsi bəndi də daxildir.

    Qeyd edək ki, seneqallı hücumçu cari mövsümdə Münxen təmsilçisinin heyətində bütün turnirlərdə 22 matça çıxıb, 5 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

