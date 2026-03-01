Nikolas Cekson karyerasını Səudiyyə Ərəbistanında davam etdirə bilər
Futbol
- 01 mart, 2026
- 15:15
İngiltərənin "Çelsi" klubunun hazırda "Bavariya"da (Almaniya) icarə əsasında forma geyinən hücumçusu Nikolas Cekson karyerasını Səudiyyə Ərəbistanında davam etdirə bilər.
"Report" "Chelsea.News" portalına istinadən xəbər verir ki, seneqallı forvardın xidmətində əsas iddiaçı "Əl-Əhli" klubudur.
Futbolçunu İtaliya, İspaniya və İngiltərə klubları da yaxından izləyir. "Bavariya" N.Ceksonu 2025-ci ilin sentyabrında "Çelsi"dən cari mövsümün sonunadək 16 milyon avroya icarəyə götürüb. Müqaviləyə oyunçunun 65 milyon avroya birdəfəlik transfer edilməsi bəndi də daxildir.
Qeyd edək ki, seneqallı hücumçu cari mövsümdə Münxen təmsilçisinin heyətində bütün turnirlərdə 22 matça çıxıb, 5 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Son xəbərlər
16:41
İranın güləş yığmasının düşərgəsi zərbəyə məruz qalıbRegion
16:38
Video
Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıbHərbi
16:31
Yaxın Şərqdə gərginlik səbəbindən Gürcüstanın hava limanlarında 21 reys ləğv olunubRegion
16:30
Ziya Babaşov və Sakit Quliyev Tiranadakı reytinq turnirində fəxri kürsüyə qalxıblarFərdi
16:30
SEPAH: "Gerçək vəd" əməliyyatının növbəti dalğası başlayıbRegion
16:26
Bəhlul Mustafazadə əməliyyat olunubFutbol
16:17
Vuçiç: Serbiya diplomatları İrandan Azərbaycana təxliyə olunacaqDigər ölkələr
16:14
Əmir Hatəmi: İranda İslam Respublikası quruluşunun müdafiəsi gücləndirilirRegion
16:11