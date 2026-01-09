Россия нанесла массированные авиаудары по Украине
- 09 января, 2026
- 03:03
В ночь с 8 на 9 января российская армия вновь начала массированные атаки дронами и ракетами по Украине, в том числе по столице - Киеву.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в настоящее время в Днепровском, Печерском и Соломенском районах столицы слышны взрывы, а в Деснянском районе начались пожары.
Городское военное руководство призвало жителей не покидать укрытия и предупредило о продолжении ударов.
Во Львове во время воздушной тревоги также произошло несколько мощных взрывов. Мэр города Андрей Садовый подтвердил факт взрывов, отметив, что в настоящее время уточняются их характер и конкретные районы.
