    Россия нанесла массированные авиаудары по Украине

    • 09 января, 2026
    • 03:03
    Россия нанесла массированные авиаудары по Украине

    В ночь с 8 на 9 января российская армия вновь начала массированные атаки дронами и ракетами по Украине, в том числе по столице - Киеву.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в настоящее время в Днепровском, Печерском и Соломенском районах столицы слышны взрывы, а в Деснянском районе начались пожары.

    Городское военное руководство призвало жителей не покидать укрытия и предупредило о продолжении ударов.

    Во Львове во время воздушной тревоги также произошло несколько мощных взрывов. Мэр города Андрей Садовый подтвердил факт взрывов, отметив, что в настоящее время уточняются их характер и конкретные районы.

