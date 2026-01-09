İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Kiyevə növbəti dəfə kütləvi raket və dron hücumu edilir

    Digər ölkələr
    • 09 yanvar, 2026
    • 02:40
    Kiyevə növbəti dəfə kütləvi raket və dron hücumu edilir

    Rusiya ordusu yanvarın 8-dən 9-na keçən gecə Ukraynanı paytaxtı Kiyev daxil olmaqla ölkənin bir çox şəhərlərinə yenidən kütləvi dron və raket hücumlarına başlayıb.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, paytaxtın Dneprovsk, Peçer və Solomen rayonlarında hazırda partlayış səsləri eşidilir və Desnyansk rayonunda isə yanğınlar başlayıb.

    Şəhər hərbi rəhbərliyi sakinlərdən sığınacaqlardan çıxmamaları barədə göstəriş verib, zərbələrin davam edəcəyini barədə xəbərdarlıq edib.

    Kiyev meri Vitali Kliçko bildirib ki, Ukrayna paytaxtında gecə ərzində ikinci dəfə partlayışlar baş verib: "Obolonda güclü partlayışlar qeydə alınıb. Paytaxta hücum davam edir".

    Lvovda isə hava hücumu xəbərdarlığı zamanı bir sıra güclü partlayışlar baş verib. Şəhər meri Andriy Sadovyi partlayışların qeydə alındığını təsdiqləyib. O bildirib ki, hadisənin dəqiq mahiyyəti və konkret ərazi araşdırılır.

    Ukrayna Kiyev Rusiya Raket
    Россия нанесла массированные авиаудары по Украине

    Son xəbərlər

    03:07

    ABŞ Nigeriyaya yenidən zərbələr endirə bilər

    Digər ölkələr
    02:40

    Kiyevə növbəti dəfə kütləvi raket və dron hücumu edilir

    Digər ölkələr
    02:24

    Tacikistanda zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    02:17

    İspaniya Superkubokunun finalçıları məlum olub

    Futbol
    02:12

    Tramp Maduronu əfv etmək niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    01:34

    KİV: Danimarka ordusu müdaxilə halında dərhal atəş açmağa borcludur

    Digər ölkələr
    01:18
    Video

    Bakıda yaşayış binasında yanğın olub, xəsarət alan var - Yenilənib

    Hadisə
    00:38

    Tramp Qrenlandiya ilə NATO arasında seçim etməli ola biləcəyini etiraf edib

    Digər ölkələr
    00:16

    Yəmənin müdafiə naziri vəzifəsindən azad edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti