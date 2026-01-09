В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,3

Жители Душанбе (Таджикистан - ред.) в течение нескольких секунд ощущали подземные толчки небольшой силы.

Как передает Report, по данным Центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, отслеживающего сейсмическую активность в Центральной Азии, землетрясение произошло в 02:14 по душанбинскому времени (01:14 по бакинскому времени). Магнитуда толчков в эпицентре - на территории Горно-Бадахшанской автономной области на востоке Таджикистана - составила 5,3.

Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.