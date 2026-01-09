Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,3

    Другие страны
    • 09 января, 2026
    • 02:23
    В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,3

    Жители Душанбе (Таджикистан - ред.) в течение нескольких секунд ощущали подземные толчки небольшой силы.

    Как передает Report, по данным Центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, отслеживающего сейсмическую активность в Центральной Азии, землетрясение произошло в 02:14 по душанбинскому времени (01:14 по бакинскому времени). Магнитуда толчков в эпицентре - на территории Горно-Бадахшанской автономной области на востоке Таджикистана - составила 5,3.

    Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

    Таджикистан землетрясение магнитуда
