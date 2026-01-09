İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Tacikistanda zəlzələ olub

    Tacikistanın Düşənbə şəhərinin sakinləri bir neçə saniyə ərzində kiçik yeraltı təkanlar hiss ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, Mərkəzi Asiyada seysmik aktivliyi izləyən Özbəkistan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Seysmik Proqnozlaşdırma Monitorinq Mərkəzinin məlumatına görə, zəlzələ Düşənbə vaxtı ilə saat 02:14-də (Bakı vaxtı ilə saat 01:14) baş verib.

    Tacikistanın şərqindəki Dağlıq Bədəxşan Muxtar Vilayətində episentrdə baş verən yeraltı təkanların gücü 5,3 bal olub.

    Hazırda tələfat və ya dağıntı barədə məlumat yoxdur.

    В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,3

