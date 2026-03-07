İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycana Asiya ölkələrindən turist axını 12 %-ə yaxın azalıb - ARAŞDIRMA

    Turizm
    • 07 mart, 2026
    • 17:00
    Azərbaycana Asiya ölkələrindən turist axını 12 %-ə yaxın azalıb - ARAŞDIRMA

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan Asiya ölkələrindən 35 min 616 turist qəbul edib.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 11,7 % azdır.

    Yanvar ayında region üzrə turist axınının strukturu bir qədər dəyişib. Belə ki, Cənubi Asiyadan gələnlərin sayı 27,1 % azalaraq 17 min 1 nəfər, Mərkəzi Asiyadan gələnlərin sayı 13,5 % artaraq 14 min 521 nəfər, Şimali-Şərqi Asiyadan gələnlərin sayı 3,4 % artaraq 3 min 85 nəfər, Cənub-Şərqi Asiyadan gələnlərin sayı isə 17,3 % azalaraq 1 009 nəfər olub.

    Cənubi Asiya ölkələri arasında ən çox turist Hindistandan olub – 9 min 070 nəfər. Lakin bu istiqamətdə 46,9 % azalma qeydə alınıb. Pakistandan 6 min 758 nəfər (+28,2 %), Şri Lankadan 573 nəfər (+52 %), Banqladeşdən 305 nəfər (-22,8 %), Nepaldan 195 nəfər (+8,3 %), Maldivdən 93 nəfər (6,2 dəfə çox), Əfqanıstandan isə 7 nəfər (+75 %) turist gəlib.

    Mərkəzi Asiya ölkələri arasında isə ən çox turist Qazaxıstandan olub - 5 min 676 nəfər. Bu istiqamətdə 2,5 % artım qeydə alınıb. Özbəkistandan 5 min 130 nəfər (+72,3 %), Türkmənistandan isə 2 min 282 nəfər (-20,2 %), Qırğızıstandan 758 nəfər (+23,5 %), Tacikistandan 675 nəfər (-16,1 %), turist gəlib.

    Şimali-Şərqi Asiya ölkələri arasında isə ən çox turist Çindən olub – 2 min 595 nəfər. Bu istiqamətdə 0,3 % azalma qeydə alınıb. Cənubi Koreyadan 273 nəfər (+28,8 %), Yaponiyadan 171 nəfər (+17,9 %), Monqolustandan 46 nəfər (2 dəfə çox) turist gəlib, Şimali Koreyadan isə turist axını dayanıb. Sonuncu dəfə 2024-cü ildə həmin ölkədən 12 nəfər turist gəlmişdi.

    Cənub-Şərqi Asiya ölkələri arasında isə ən çox turist Filippindən olub - 519 nəfər. Bu istiqamətdə 31,6 % azalma qeydə alınıb. İndoneziyadan 205 nəfər (+1,5 %), Malayziyadan 161 nəfər (+3,9 %), Sinqapurdan 50 nəfər (-7,4 %), Taylanddan 46 nəfər (+24,3 %), Vyetnamdan 24 nəfər (2 dəfə çox), Kambocadan 2 nəfər (ötən ilin yanvar ayında turist gəlməyib), Bruneydən 1 nəfər (eyni qalıb), Laosdan isə 1 nəfər (ötən ilin yanvar ayında olmayıb) turist gəlib.

    Yanvarda Azərbaycana 181 637 əcnəbi vətəndaş səfər edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 8 984 nəfər və yaxud 5 % çoxdur.

    Azərbaycan Cənub-Şərqi Asiya ölkələri Asiya qitəsi

    Son xəbərlər

    16:26

    Azərbaycan MN: Türkiyəyə raket hücumu regional sülh və təhlükəsizliyə ciddi təhdiddir

    Hərbi
    16:24

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIX turun oyun cədvəli açıqlanıb

    Komanda
    16:22

    İtkonen: Aİ enerji daşıyıcılarının bahalaşmasından narahatdır, neft və qaz defisiti riski görmür

    Energetika
    16:20

    Paşinyan Müctəba Xameneini İranın ali rəhbəri seçilməsi münasibətilə təbrik edib

    Region
    16:19

    SEPAH Küveytdəki ABŞ aviabazasına hücum etdiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    16:15
    Foto

    Polina Rəhimovanın çıxış etdiyi "Panionios" klubu Yunanıstan Kubokunu qazanıb

    Komanda
    16:14

    NATO Türkiyə hava məkanında İrandan atılan ballistik raketi vurub

    Region
    16:08

    Ceyhun Bayramov somalili həmkarı ilə Naxçıvana dron hücumunu müzakirə edib

    Xarici siyasət
    16:08

    KİV: Səudiyyə Ərəbistanı neft hasilatını azaldır

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti