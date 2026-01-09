В США из-за открытой пограничниками стрельбы пострадали два человека
Другие страны
- 09 января, 2026
- 04:47
Два человека пострадали в результате стрельбы, открытой в Портленде (штат Орегон) сотрудниками Погранично-таможенной службы США.
Как передает Report, об этом сообщило местное отделение Федерального бюро расследований (ФБР) в соцсети Х.
"ФБР в Портленде расследует стрельбу, которая произошла примерно в 14:15 (02:15 пятницы по бакинскому времени). К инциденту причастны агенты Погранично-таможенной службы, были ранены два человека", - говорится в публикации.

