В США из-за открытой пограничниками стрельбы пострадали два человека

Два человека пострадали в результате стрельбы, открытой в Портленде (штат Орегон) сотрудниками Погранично-таможенной службы США.

Как передает Report, об этом сообщило местное отделение Федерального бюро расследований (ФБР) в соцсети Х.

"ФБР в Портленде расследует стрельбу, которая произошла примерно в 14:15 (02:15 пятницы по бакинскому времени). К инциденту причастны агенты Погранично-таможенной службы, были ранены два человека", - говорится в публикации.