ABŞ-də federal agentlər iki nəfəri güllələyib
Digər ölkələr
- 09 yanvar, 2026
- 04:48
ABŞ Gömrük və Sərhəd Mühafizəsi agentləri Oreqon ştatının Portland şəhərində iki nəfəri güllələyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Federal Təhqiqat Bürosunun (FTB) yerli ofisi məlumat yayıb.
"Portlenddəki FTB, təxminən saat 14:15-də (Bakı vaxtı ilə cümə günü saat 02:15 - Qeyd) baş verən atışmanı araşdırır. Hadisədə Gömrük və Sərhəd Mühafizəsinin agentləri iştirak edib, iki nəfər yaralanıb", - deyə FTB-nin açıqlamasında bildirilir.
Qeyd edək ki, ABŞ-nin Minnesota ştatının Minneapolis şəhərində İmmiqrasiya və Gömrük Polisinin (ICE) agentləri avtomobili idarə edən qadını güllələyərək öldürüb.
