Украина и страны Европы подписали декларацию о развертывании миротворческих сил

Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил в поддержку обороны, восстановления и стратегической устойчивости Украины после завершения войны с РФ.

Об этом сообщает европейское бюро Report по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.

Документ был подписан президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном, а также премьер-министром Великобритании Киром Стармером.