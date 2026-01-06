Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Украина и страны Европы подписали декларацию о развертывании миротворческих сил

    • 06 января, 2026
    • 22:37
    Украина и страны Европы подписали декларацию о развертывании миротворческих сил

    Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил в поддержку обороны, восстановления и стратегической устойчивости Украины после завершения войны с РФ.

    Об этом сообщает европейское бюро Report по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.

    Документ был подписан президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном, а также премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

    Ukrayna və Avropa ölkələri sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi haqqında bəyannamə imzalayıb

