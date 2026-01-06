Украина и страны Европы подписали декларацию о развертывании миротворческих сил
- 06 января, 2026
- 22:37
Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил в поддержку обороны, восстановления и стратегической устойчивости Украины после завершения войны с РФ.
Об этом сообщает европейское бюро Report по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.
Документ был подписан президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном, а также премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
