    • 06 января, 2026
    • 23:08
    Макрон: Парижская декларация о гарантиях безопасности Украины стала значительным прорывом

    Сегодня в Париже на 15-м заседании "коалиции желающих" достигнут значительный прорыв.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом на пресс-конференции по итогам встречи заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

    "Это заседание стало значительным прорывом, что нашло отражение в Парижской декларации о надежных гарантиях безопасности для прочного и устойчивого мира. Она впервые признает оперативное сближение между 35 странами, входящими в коалицию, Украиной и США, с целью создания надежных гарантий безопасности", - заявил он.

    По словам президента Франции, в документе подробно описаны все компоненты этих гарантий безопасности. Также создан координационный центр, который позволит полностью интегрировать все соответствующие вооруженные силы и обеспечить координацию между коалицией, США и Украиной на оперативном уровне.

    Будут разработаны механизмы наблюдения за соблюдением режима прекращения огня, чем будет руководить США при участии нескольких государств.

    "Мы запланировали на основе добровольного формата армию в 800 000 человек, чтобы она могла сдерживать любую новую агрессию", - сказал Макрон.

    Президент Франции подробно рассказал о приготовлении к созданию многонациональных сил в воздухе, на море и на суше, чтобы обеспечить "определенную форму" гарантий на следующий день после прекращения огня и вдали от линии соприкосновения.

    "Помимо работы, проделанной начальниками генеральных штабов Великобритании и Франции совместно со всеми другими генеральными штабами, я хочу поблагодарить наших друзей из Германии, Италии и Польши, а также подчеркнуть важность роли Турции, которая взяла на себя эту ответственность в морской сфере", - сказал он.

    Лента новостей