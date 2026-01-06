İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Makron: Ukraynanın təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı Paris bəyannaməsi əhəmiyyətli irəliləyiş oldu

    Digər ölkələr
    • 06 yanvar, 2026
    • 23:34
    Makron: Ukraynanın təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı Paris bəyannaməsi əhəmiyyətli irəliləyiş oldu

    Parisdə "istəklilər koalisiyası"nın 15-ci iclasında əhəmiyyətli irəliləyiş əldə olunub.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Fransa Prezidenti Emmanuel Makron görüşün yekunları ilə bağlı mətbuat konfransında bildirib.

    "Bu iclas əhəmiyyətli irəliləyiş oldu. Davamlı və dayanıqlı sülh üçün etibarlı təhlükəsizlik zəmanətləri Paris bəyannaməsində öz əksini tapdı. Bəyannamə ilk dəfə olaraq koalisiyaya daxil olan 35 ölkə, Ukrayna və ABŞ arasında etibarlı təhlükəsizlik zəmanətlərinin yaradılması məqsədilə operativ yaxınlaşmanı tanıyır", - o bildirib.

    Fransa Prezidentinin sözlərinə görə, sənəddə təhlükəsizlik zəmanətlərinin bütün komponentləri ətraflı təsvir edilib. Həmçinin bütün müvafiq silahlı qüvvələrin tam inteqrasiyasını təmin edəcək və koalisiya, ABŞ və Ukrayna arasında operativ səviyyədə koordinasiyanı mümkün edəcək bir Koordinasiya Mərkəzi yaradılıb.

    Atəşkəs rejiminin həyata keçirilməsinə nəzarət mexanizmləri hazırlanacaq və buna bir neçə dövlətin iştirakı ilə ABŞ rəhbərlik edəcək.

    "Biz könüllü format əsasında 800 000 nəfərlik ordu planlaşdırdıq. Məqsəd hər hansı yeni təcavüzü dayandıra bilməkdir", - Makron bildirib.

    Fransa Prezidenti atəşkəsdən sonra təmas xəttindən uzaqda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün havada, dənizdə və quruda çoxmillətli qüvvələrin yaradılmasına hazırlıq barədə ətraflı məlumat verib.

    "Böyük Britaniya, Fransa və digər baş qərargahlarla birgə görülən işlərdən əlavə, Almaniya, İtaliya və Polşadan olan dostlarımıza təşəkkür etmək istəyirəm. Qara dənizdə təhlükəsizliyin təminatı məsuliyyətini öz üzərinə götürən Türkiyənin əhəmiyyətini vurğulamaq istəyirəm", - o əlavə edib.

    Emmanuel Makron Ukrayna Paris bəyannaməsi atəşkəs sülhməramlı
    Макрон: Парижская декларация о гарантиях безопасности Украины стала значительным прорывом

    Son xəbərlər

    00:00

    Bu gün dünya pravoslavları Milad bayramını qeyd edir

    Din
    23:56

    Starmer: Britaniya və Fransa Ukraynada hərbi mərkəzlər yaradacaq

    Digər ölkələr
    23:42

    Uitkoff: ABŞ yanvarın 7-də Parisdə Ukrayna ilə danışıqları davam etdirəcək

    Digər ölkələr
    23:34

    Makron: Ukraynanın təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı Paris bəyannaməsi əhəmiyyətli irəliləyiş oldu

    Digər ölkələr
    23:15

    Suriya ilə İsrail kəşfiyyat məlumatlarının mübadiləsi üzrə mexanizm yaradacaq

    Digər ölkələr
    22:59

    Tramp neft qiymətlərini azaltmaq üçün mübarizəni davam etdirəcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    22:46

    İranda təhlükəsizlik qüvvələri xəstəxanalara hücum edib

    Region
    22:42

    Ukrayna və Avropa ölkələri sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi haqqında bəyannamə imzalayıb

    Digər ölkələr
    22:39
    Foto

    Ağsuda minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq aşıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti