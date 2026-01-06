Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Футбол
    • 06 января, 2026
    • 22:31
    Игрок футзального клуба Алекс Фелипе умер в возрасте 32 лет

    Бразильский игрок норильского футзального клуба "Норильский никель" Алекс Фелипе умер в возрасте 32 лет.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

    Сегодня "Норильский никель" провел первый матч полуфинальной стадии Кубка России в гостях против "Ухты" (2:2), в котором принимал участие Фелипе.

    "Сегодня после матча с "Ухтой" скоропостижно ушел из жизни игрок "Норильского никеля" Алекс Фелипе. Бразильцу стало плохо в аэропорту перед вылетом команды домой. Мы выражаем глубокие соболезнования семье и близким нападающего", - говорится в сообщении.

    Фелипе выступал за "Норильский никель" с 2020 года. Вместе с клубом бразилец становился победителем (2023/24) и финалистом (2024/25) Кубка России, серебряным (2022/23) и бронзовым (2020/21, 2021/22) призером чемпионата России. До этого он защищал цвета ряда бразильских клубов и португальского "Спортинга", с которым выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2018/19.

    Лента новостей