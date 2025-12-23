Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству металлических опор ЛЭП в Агдаме

    Энергетика
    • 23 декабря, 2025
    • 18:11
    Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству металлических опор ЛЭП в Агдаме

    23 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Агдамском промышленном парке предприятия по производству металлических опор линий электропередачи ООО Construction.

    Как сообщает Report, учредитель ООО Construction Нурлан Аббасов проинформировал главу государства о деятельности предприятия.

    Было сообщено, что производство на предприятии, расположенном на территории промышленного парка на площади в один гектар, налажено на основе китайских технологий. Годовая производственная мощность завода по металлическим опорам линий электропередачи составляет 7 тыс. 200 тонн. Продукция будет направляться на удовлетворение спроса на внутреннем рынке, а также экспортироваться. На предприятии инвестиционной стоимостью 2,96 млн манатов, создано 32 постоянных рабочих места. Для его создания Фонда развития бизнеса Азербайджана при Министерстве экономики выделил гарантированный кредит в размере 1,2 млн манатов. Кроме того, предприятие воспользовалось всеми налоговыми и таможенными льготами, предоставляемыми резидентам промышленного парка. Также получены льготы по НДС и таможенным пошлинам на сумму около 440 тыс. манатов при импорте техники, технологического оборудования и устройств.

    Согласно указу, подписанному главой нашего государства в 2021 году, целью Агдамского промышленного парка, созданного на площади 190 гектаров, является возрождение освобожденных от оккупации территорий, развитие промышленного потенциала Карабаха, поддержка предпринимательства и повышение занятости населения в производственном секторе. Приоритетными направлениями деятельности промышленного парка являются производство строительных материалов, расфасовка сельскохозяйственной продукции, выпуск фруктово-овощных консервов, производство и переработка мяса, молока, кормов, удобрений, организация сервисных участков, холодильных камер.

    Государство создало здесь благоприятную инвестиционную среду для развития предпринимательской деятельности. В парке 32 субъектам предпринимательства с общим объемом инвестиций свыше 312 млн манатов предоставлен статус резидента, а 5 предпринимателям – статус нерезидента. Инвесторы уже вложили в промышленный парк 142 млн манатов, создано около 970 постоянных рабочих мест. Большинство обеспеченных работой – жители Агдама и прилегающих районов. Осуществлена реализация произведенной резидентами парка продукции на сумму 945 млн манатов, экспортирована продукция на сумму 39,5 млн манатов.

