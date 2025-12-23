Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Инфраструктура
    • 23 декабря, 2025
    • 18:01
    AYNA напомнило о дедлайне по квоте на такси в Баку

    Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) установило крайний срок подачи заявок на получение разрешения и пропусков для водителей такси в Баку - до 23:59 30 декабря.

    Как сообщили Report в AYNA, соответствующее требование связано с введением квоты на пассажирские перевозки такси в столице.

    Согласно решению Кабинета министров, по административной территории города Баку определен предельный лимит в 25 тысяч пропускных карт для легковых такси. В связи с применением квоты прием заявлений на получение разрешений и пропусков будет осуществляться до 30 декабря, 23:59. Заявки, поданные после указанного времени, рассматриваться не будут.

    В AYNA призвали заявителей подавать документы исключительно через электронную систему и внимательно проверять их полноту и корректность.

    Bakıda taksi buraxılış vəsiqəsinin alınması üçün son müddət açıqlanıb

