AYNA напомнило о дедлайне по квоте на такси в Баку

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) установило крайний срок подачи заявок на получение разрешения и пропусков для водителей такси в Баку - до 23:59 30 декабря.

Как сообщили Report в AYNA, соответствующее требование связано с введением квоты на пассажирские перевозки такси в столице.

Согласно решению Кабинета министров, по административной территории города Баку определен предельный лимит в 25 тысяч пропускных карт для легковых такси. В связи с применением квоты прием заявлений на получение разрешений и пропусков будет осуществляться до 30 декабря, 23:59. Заявки, поданные после указанного времени, рассматриваться не будут.

В AYNA призвали заявителей подавать документы исключительно через электронную систему и внимательно проверять их полноту и корректность.